GTN Limited est une société basée en Australie, qui se consacre à la vente de publicités commerciales adjacentes à des bulletins d'information sur le trafic et les actualités diffusés sur des stations de radio et/ou de télévision en Australie et sur des marchés internationaux, notamment au Canada, au Royaume-Uni et au Brésil. GTN est une plateforme publicitaire conçue pour permettre aux annonceurs, généralement de grands annonceurs nationaux, d'atteindre des groupes démographiques. GTN propose des spots publicitaires sur les réseaux de télévision et de radio, à côté des bulletins d'information auxquels les auditeurs s'intéressent généralement, tels que le trafic et les actualités. Les annonceurs achètent un programme de spots radio sur une base nationale, régionale ou sur un marché spécifique. Le programme comprend des spots sur toutes les stations de radio affiliées à GTN sur le marché concerné.

Secteur Publicité et marketing