P.B. - De façon très concrète, l'amélioration de nos technologies de confinement à membranes a permis, au cours de la dernière décennie, une réduction significative des émissions de CO2 des méthaniers, et nous poursuivons avec détermi- nation dans cette voie. Nous avons adapté nos technologies pour répondre aux besoins des armateurs qui, face aux enjeux de décarbonation et dans un contexte réglementaire toujours plus contraignant, cherchent à équiper leurs navires marchands d'un système de propulsion au GNL. L'utilisa- tion du GNL comme carburant entraîne, en effet, une baisse immédiate de 20 à 25 % des émissions de CO2 par rapport au fioul lourd. Pour améliorer l'efficacité économique et environnementale des navires, nous développons également des solutions digitales très innovantes, destinées au secteur maritime. Enfin, les équipes de GTT anticipent le mix énergé- tique futur en développant des solutions, comme la conception d'un navire pour transporter l'hydrogène liquéfié, le transport de l'ammoniac ou encore le captage de carbone à bord des navires.

P.B. - Le gaz est la pierre angulaire de la transition énergé- tique, et tout particulièrement le GNL. Ce dernier est trans- porté par bateau, ce qui permet de réduire la dépendance des États à un seul fournisseur ou à des infrastructures, les gazoducs, que l'on sait maintenant vulnérables. Le GNL est certes une énergie fossile, mais il est surtout une alternative immédiate, disponible et abordable au charbon, qui repré- sente encore 30 % du mix énergétique mondial. Le GNL est par conséquent l'une des solutions concrètes de la transition, notamment en attendant le développement des énergies renouvelables et des futurs carburants propres.

confiance et d'adopter les solutions développées par notre entité Ascenz Marorka. L'acquisition de la société technolo- gique danoise VPS, annoncée en février 2024, vient enrichir notre offre dans le domaine du Smart Shipping, avec des solutions destinées à améliorer l'efficacité opérationnelle des navires grâce à l'analyse des données ou encore un logiciel permettant de générer automatiquement des rapports de conformité réglementaire et environnementale.

Dans un marché de l'hydrogène qui ne semble pas véritablement décoller, quelle est la stratégie de votre filiale Elogen, spécialisée dans la fabrication d'électrolyseurs ?

P.B. - Lorsque nous avons fait l'acquisition d'Elogen fin 2020, nous avions pour priorité de construire une belle société, c'est-à-dire une société structurée sur des fondamentaux solides, dotée d'une équipe hautement qualifiée et disposant d'une R&D puissante. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Elogen s'est développé de façon raisonnée et nous sommes satisfaits aujourd'hui d'avoir fait ce choix. Nous constatons en effet que la chaine de valeur de l'hydro- gène a besoin de temps et de ressources pour se mettre en place. Dans ce contexte, la stratégie d'Elogen, sur les plans commercial, industriel et technologique, porte ses premiers fruits, avec des contrats emblématiques signés en 2023, un renforcement du partenariat scientifique avec l'Univer- sité Paris-Saclay et le démarrage de la construction de sa

gigafactory » à Vendôme, qui permettra à Elogen de massifier sa production à partir de fin 2025.

2024 marque le dixième anniversaire de l'introduction en Bourse de GTT. Quel bilan faites-vous de ces dix années de cotation ?

P.B. - Au cours des dix dernières années, GTT a eu l'occa- sion de démontrer sa capacité à évoluer dans des environne- ments économiques et géopolitiques différents, et à s'adapter pour répondre aux nouveaux besoins de ses clients et aux enjeux du secteur maritime et plus globalement de l'énergie. Nos actionnaires semblent valoriser cette agilité et cette résilience. Aujourd'hui, après une nouvelle année record, ils valorisent aussi la visibilité qu'offre notre carnet de commandes sur le chiffre d'affaires futur du Groupe, qui nous permet d'envisager une année 2024 en forte croissance et de poursuivre une politique de distribution de dividendes attractive pour les actionnaires. ●