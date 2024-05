GTT Gaztransport : A suivre aujourd'hui

Le 22 mai 2024 à 07:59 Partager

GTT Strategic Ventures, le fonds d'investissement du groupe GTT dédié au soutien des champions de la climate tech, annonce avoir participé à une levée de fonds d'un montant total de 4 millions d'euros pour soutenir le développement de CryoCollect (société française d'ingénierie spécialisée dans les technologies de traitement des gaz). Cet investissement a été réalisé aux côtés d'Engie New Ventures, le fonds d'investissement d'Engie consacré aux startups innovantes qui accompagnent la transition énergétique.



Les nouveaux investisseurs rejoignent le fondateur et les actionnaires historiques de CryoCollect.



Depuis sa création en 2017, CryoCollect est spécialisée dans la conception et l'ingénierie de technologies de traitement, de liquéfaction et de séparation des gaz tels que le biométhane, le dioxyde de carbone ou l'hydrogène.



Pour accompagner la transition énergétique, CryoCollect étend son expertise dans le traitement et la liquéfaction des gaz à d'autres secteurs, comme le captage industriel et embarqué du CO2 et la liquéfaction du méthane (CH4) et du BioGNL pour transporter le biométhane et l'utiliser comme carburant durable.