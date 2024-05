Si vous êtes actionnaire au nominatif (pur ou administré): Le titulaire d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaite voter ou donner procuration par Internet accédera au site Votaccess via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante :https://planetshares.uptevia .pro.fr. Le titulaire d'actions au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes d 'accès habituels. Le titulaire d'actions au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro d 'identifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il le réinitialisera directement en ligne en suivant les instructions à l'écran. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire.

Disclaimer

GTT – Gaztransport & Technigaz SA published this content on 24 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 May 2024 08:39:05 UTC.