Conformément aux dispositions de l'article R. 225-88 du Code de commerce, tout actionnaire titulaire de titres au nominatif pourra demander, à compter de la publication de l'avis de convocation et jusqu'au cinquième jour inclus avant la date de cette assemblée générale, que lui soient envoyés les documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce. Cette demande devra être faite par le biais du formulaire d'envoi de documents complémentaires joint à la brochure de convocation et devra être adressée par voie postale à Uptevia - Service Assemblées Générales - 90-110 Esplanade du Général De Gaulle, 92 931 La Défense Cedex France.

