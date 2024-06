Réponse : Le Groupe et le Conseil d'administration encouragent bien évidemment l'actionnariat salarié et la récente opération a connu un vif succès avec un taux de participation de 87%. Il en est de même vis-à-vis des actionnaires individuels. Nous avons déjà organisé des visites de site pour des membres de clubs d'investissements et nous prévoyons de mettre en œuvre une politique plus proactive à destination des actionnaires individuels.

S'agissant des technologies, nous avons fait le choix de la technologie PEM qui est la plus adaptée à la production d'hydrogène vert et qui présente un réel potentiel d'amélioration, en termes d'efficacité notamment. Cela dit, nous sommes très actifs en termes de R&D et nous étudions attentivement toutes les initiatives prises en la matière, quelle que soit la technologie employée. Nous restons en veille active pour suivre les évolutions des besoins du marché et identifier les solutions les plus adaptées selon les usages.

Disclaimer

GTT – Gaztransport & Technigaz SA published this content on 12 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 June 2024 13:18:03 UTC.