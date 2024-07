GTT : co-investissement dans Seaber.io

GTT Strategic Ventures, le fonds d'investissement du groupe GTT, annonce son investissement, aux côtés de Counterview Capital, Lifeline Ventures et Tesi, dans Seaber.io, une entreprise de logiciel finlandaise spécialisée dans la digitalisation des processus de planification et d'affrètement pour le transport maritime en vrac.



Seaber.io se distingue par une expertise avancée dans l'intégration de l'IA, des meilleures pratiques industrielles et de l'apprentissage automatique pour permettre aux compagnies maritimes d'optimiser leurs processus de planification et de pré-affrètement.



Selon GTT, la solution cloud offre notamment 'une gestion dynamique et en temps réel des cargaisons et des flottes maritimes'.







