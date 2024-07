GTT : maintient ses prévisions financières pour 2024

Le 26 juillet 2024

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2024 de GTT s’élève à 294,8 millions d'euros, en hausse de 65,8 % par rapport au premier semestre 2023. Le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur immobilisations (Ebitda) atteint 177,2 millions d’euros sur ce semestre, en hausse de 70,1% par rapport au premier semestre 2023, bénéficiant de la croissance du chiffre d’affaires. La marge d’Ebitda sur chiffre d’affaires atteint 60,1% au premier semestre 2024, contre 58,6% au premier semestre 2023.



Le résultat opérationnel s'établit à 172,2 millions d'euros au premier semestre 2024 contre 99,6 millions d'euros au premier semestre 2023, soit une progression de 72,9 %.



Le résultat net s'élève à 170,3 millions d'euros au premier semestre 2024, contre 84 millions d'euros au premier semestre 2023, soit une hausse de 102,7 %.



La hausse du résultat net s'explique principalement par l'augmentation du chiffre d'affaires sur la période (+65,8%) et par des éléments non récurrents hors Ebitda (dont la reprise de la dépréciation constatée au 31 décembre 2023 d'une créance de 21 millions d'euros qui a été encaissée au premier semestre 2024).



A la suite d'une année 2023 qui constituait la deuxième année record après 2022 en termes de prise de commandes, GTT a enregistré 52 commandes de méthaniers au cours du premier semestre 2024, dont 18 méthaniers de très grande capacité (271 000 m3). Leur livraison est prévue entre 2026 et 2031.



Le conseil d'administration du 25 juillet 2024 a décidé la distribution d'un acompte sur dividende de 3,67 euros par action au titre de l'exercice 2024, payable en numéraire.



Dans un contexte de très forte activité des chantiers navals, et en l'absence de reports significatifs de commandes, GTT confirme ses objectifs pour l'exercice 2024 : un chiffre d'affaires consolidé 2024 dans une fourchette de 600 à 640 millions d'euros ; un Ebitda consolidé 2024 dans une fourchette de 345 à 385 millions d'euros ; un objectif de distribution, au titre de l'exercice 2024, d'un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé.