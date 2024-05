GTT : participe à une levée de fonds pour CryoCollect

GTT fait savoir que son fonds GTT Strategic Ventures a participé, aux côtés d'Engie New Ventures, à une levée de fonds de 4 ME pour CryoCollect, une entreprise française spécialisée dans les technologies de traitement des gaz.



L'entreprise est présentée comme pionnière dans la production de CO2 biogénique liquéfié, utilisé dans divers processus industriels.



CryoCollect développe également des solutions pour le captage et la liquéfaction de méthane et de BioGNL, destinés à être des carburants durables.



Philippe Berterottière, PDG de GTT, a indiqué que cet investissement reflétait l'engagement de GTT dans les technologies durables, augmentant la disponibilité du bioGNL et du bioCO2.

