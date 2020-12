GTT : Berenberg remonte son objectif de cours

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur GTT et remonte son objectif de cours de 100 à 102 euros, soulignant que la société d'ingénierie 'a livré une performance résolument solide en 2020, tant sur le plan opérationnel que financier', malgré la pandémie.



'La vague de commandes annoncées en décembre nous amène à prévoir un profil de bénéfices plus fluide d'ici 2023', indique le broker, pour qui 'cette actualité récente n'est pas pleinement reflétée dans le cours de l'action'.



Berenberg pointe aussi un rendement du free cash-flow pour 2020-22 qui s'établit désormais à 5,9% en moyenne, ce qu'il considère comme 'un point d'entrée attractif dans le leader technologique absolu d'un secteur avec des barrières à l'entrée élevées'.



