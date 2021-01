GTT : Bureau Veritas approuve le système de confinement NO96

GTT annonce avoir obtenu l'approbation de principe (AiP1) de la part de la société de classification Bureau Veritas (BV) pour l'application de son système de confinement NO96 sur les cuves d'ULCV2.



GTT et BV ont étudié la compatibilité et l'intégration sécurisée d'un réservoir GNL équipé de la technologie NO96 dans une coque de type porte-conteneurs.



Lors de la procédure d'approbation, une évaluation de la configuration de la cuve par rapport aux mouvements liquides a été réalisée.



'Nous sommes heureux de recevoir cette nouvelle approbation qui permet à GTT de proposer des solutions toujours plus compétitives et répondant aux exigences du marché du GNL comme carburant marin', a réagi Philippe Berterottière, p.d.-g. de GTT





