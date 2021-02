GTT - Gaztransport et Technigaz : à l'envers

Les taux de croissance sont toujours impressionnants – supérieurs à 30% sur les principales lignes du compte de résultats – et permettent au bénéfice net d'atteindre 199 M€, soit une marge nette de 50,2% qui illustre bien la situation plus qu'oligopolistique de l'entreprise. Mais le consensus était plus gourmand, ce qui explique le trou d'air du jour. Un décalage accentué par les perspectives, marquées par des résultats qui seront moins bons cette année.

"Nous attendions un message prudent sur 2021 et des guidances inférieures au consensus mais le niveau d'EBITDA est plus faible qu'anticipé pour 2021 comme 2020, conséquence des nombreux recrutements effectués", explique Nicolas Royot, qui suit le dossier chez Portzamparc et qui a prévu d'attendre la réunion prévue ce matin pour ajuster ses anticipations.

Un parcours peu convaincant sur un an, n'est-ce pas ?

GTT a guidé sur un chiffre d’affaires consolidé 2021 dans une fourchette de 285 à 315 M€ et sur un Ebitda compris entre 150 et 170 M€. Le consensus (7 analystes) était positionné à 325 M€ de revenus et 193 M€ d'Ebitda. Un PER qui monte en 2021, ça fait mauvais genre dans un marché qui se rue sur les valeurs supposées décotées.