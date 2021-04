GTT Gaztransport et Technigaz : Corporate governance report (in French only)

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 2020

INTRODUCTION Le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise a été établi en application : des dispositions des articles L. 225-37, dernier alinéa et L. 22-10-10 du Code de commerce ;

225-37, dernier alinéa et L. 22-10-10 du Code de commerce ; des recommandations du Code AFEP-MEDEF de gouvernement d'entreprise tel que révisé en dernier lieu en janvier 2020 ainsi que son guide d'application. Ce rapport a pour objet de rendre compte de la composition du Conseil d'administration, de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein et au sein des instances dirigeantes, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'administration, des éventuelles limitations que le Conseil d'administration a apportées aux pouvoirs du Directeur général, des modalités particulières de la participation des actionnaires à l'Assemblée générale, de la rémunération des mandataires sociaux et de présenter les projets de résolution relatifs à la politique de rémunération des mandataires sociaux. Il couvre la période écoulée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Le présent rapport a été présenté au Comité des nominations et des rémunérations de la Société pour ce qui est des éléments relatifs à la composition du Conseil d'administration, à l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, aux conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'administration, aux limitations que le Conseil d'administration a apportées aux pouvoirs du Directeur général et aux autres informations relatives au gouvernement d'entreprise. 4.1 PRESENTATION DE LA GOUVERNANCE 4.1.1 CODE DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE Conformément à l'article L. 22-10-10 4° du Code de commerce, la Société a l'obligation de publier une déclaration comportant la mention du Code de gouvernement d'entreprise auquel elle se réfère volontairement et indiquant, le cas échéant, les dispositions de ce Code qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. 4.1.1.1 Application du Code AFEP-MEDEF La Société poursuit son attachement à l'application des règles en matière de gouvernement d'entreprise en se référant au Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées publié par l'AFEP et le MEDEF (le Code AFEP-MEDEF) consultable sur le site Internet de l'AFEP (www.afep.com) et du MEDEF (www.medef.com). 4.1.1.2 Explications sur les dispositions du Code AFEP-MEDEF écartées En application du principe « appliquer ou expliquer » prévu par l'article L. 22-10-10 du Code de commerce, le tableau ci- dessous présente les explications de la Société sur les recommandations du Code AFEP-MEDEF qui ne sont pas appliquées. Article du Code AFEP-MEDEF Explications Article 11.3 Le Conseil d'administration n'a pas organisé en 2020 de réunion hors la présence des (Les séances du Conseil et mandataires sociaux exécutifs. La Société précise que les conditions de rémunération des les réunions des comités) mandataires sociaux exécutifs ont fait l'objet de débats en Comité des nominations et des rémunérations hors leur présence. Par ailleurs, le Comité d'audit et des risques s'est réuni une fois avec les Commissaires aux comptes hors la présence des mandataires sociaux exécutifs. 4.1.2 LES ORGANES DE DIRECTION En vertu des dispositions des statuts et du règlement intérieur, la Direction générale est assumée sous sa responsabilité soit par le Président du Conseil d'administration, qui a, dans ce cas, le titre de Président-Directeur général, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration, parmi ses membres ou en dehors et qui a dans ce cas le titre de Directeur général. Le Conseil d'administration choisit entre ces deux modalités d'exercice de la Direction générale par une décision à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Lorsque le Conseil d'administration décide de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général, il nomme un Directeur général.

Lorsque la Direction générale de la Société est assurée par le Président du Conseil d'administration, les dispositions relatives au Directeur général lui sont applicables. Sur proposition du Directeur général, le Conseil d'administration peut nommer, parmi ses membres ou en dehors, une ou deux personnes physiques chargées d'assister le Directeur général avec le titre de Directeur général délégué. (i) Mode d'exercice de la Direction générale et limitations de pouvoirs Par décision en date du 11 décembre 2013, le Conseil d'administration a décidé de ne pas dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général et de confier la Direction de la Société au Président du Conseil d'administration qui porte dès lors le titre de Président-Directeur général. la date de dépôt du présent Document d'enregistrement universel, Monsieur Philippe Berterottière occupe les fonctions de Président-Directeur général de la Société. Le Conseil d'administration a estimé que le mode d'exercice unifié était le mieux adapté à l'organisation, au fonctionnement et à l'activité de la Société et permettait de créer un lien direct entre le management et les actionnaires. Par ailleurs, la composition actuelle du Conseil d'administration et de ses comités permet d'assurer un équilibre des pouvoirs au sein des organes de la Société compte tenu de la proportion élevée d'administrateurs indépendants au sein du Conseil et de ses comités, de la pleine implication des administrateurs dans les travaux du Conseil et de ses comités, de la diversité de leurs profils, compétences et expertises. (ii) Comité exécutif Le Comité exécutif a pour mission d'aider la Direction Générale dans la définition et la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la Société. Les fonctions representées au sein du Comité Executif sont : Président-Directeur général ;

général ; Directeur général adjoint ;

Conseiller Spécial du Président;

Secrétaire général ;

Directeur administratif et financier ;

Directeur commercial ;

Directeur du digital et des systèmes d'information ;

Directeur de l'innovation ;

Directeur des ressources humaines ;

Directeur technique. La composition du Comité exécutif est présentée au Chapitre 1, section 1.2. Le Comité exécutif se réunit à un rythme bi-mensuel. Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des comités de direction et mixité dans les postes à plus forte responsabilité Soucieux de poursuivre des politiques de développement des ressources humaines qui visent à faire émerger et à développer les talents, notamment féminins, GTT s'est engagé dans une politique volontariste afin de développer la mixité, et ce à tous les postes de responsabilité. Dans ce cadre, le Groupe a décidé concernant la politique de diversité de ses instances dirigeantes : de se fixer l'objectif d'augmenter progressivement la représentation féminine du Comité Exécutif afin que celui-ci comprenne au moins 30 % de femmes d'ici 2023 et 40 % d'ici 2026, contre 22 % au 31 décembre 2020 (stable par rapport à l'exercice précédent) ;

celui-ci comprenne au moins 30 % de femmes d'ici 2023 et 40 % d'ici 2026, contre 22 % au 31 décembre 2020 (stable par rapport à l'exercice précédent) ; d'augmenter la représentation des femmes parmi les 10 % de postes à plus forte responsabilité, c'est à dire les membres du Comité Exécutif ainsi que les managers placés sous la supervision directe des membres du Comité Exécutif - afin que ce groupe compte 23 % de femmes d'ici 2023 et 25 % d'ici 2026, contre 21 % au 31 décembre 2020 (stable par rapport à l'exercice précédent). Pour atteindre ces objectifs, GTT entend notamment poursuivre une politique de ressources humaines (notamment en termes de recrutement, formation, coaching, gestion des carrières, évènements) permettant de développer et de retenir les talents afin d'alimenter les plans de succession des instances dirigeants. GTT mènera par ailleurs une politique engagée en matière de prévention de toute forme de discrimination et en ce qui concerne l'égalité des chances. Un plan d'action fondé sur ces éléments a été approuvé par le Conseil d'administration, sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations. Une description plus détaillée de la politique de mixité et des indicateurs concernant la diversité hommes-femmes en général ainsi que des mesures prises figure au Chapitre 3, Section 3.5.8. 4.1.3 CONSEIL D'ADMINISTRATION, COMPOSITION ET TRAVAUX 4.1.3.1 Composition

Composition du Conseil d'administration PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À LA DATE DE DEPÔT Conseil d'administration 9 membres Administrateurs indépendants 44,5 % Mixité F : 44,5 % / H : 55,5 % Âge moyen 55 ans Durée moyenne de présence au Conseil 4 ans (I) ADMINISTRATEURS EN EXERCICE La Société est une société anonyme à Conseil d'administration régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par ses statuts. Comité d'audit et des Comité des risques nominations (taux de et des Taux de présence rémunérations Mandats Échéance présence aux aux (taux de dans du réunions du réunions présence au d'autres Âge/ Nb Date mandat Conseil du réunions du sociétés Administrateur Genre Nationalité d'actions 1er mandat en cours d'administration comité) comité) cotées Philippe Berterottière Président-Directeur général 63/H Française 95 940 2013 2022 100 % n/a n/a Michèle Azalbert 54/F Française 100 2015 2023 100 % n/a n/a Bruno Chabas Française/ Administrateur Président indépendant 56/H Suisse 100 2018 2022 100 % n/a (100 %) 1 Isabelle Boccon- Gibod * Administratrice Membre Membre indépendante 53/F Française 100 2020 2024 100 % (100 %) (100 %) 2 Christian Germa Administrateur Président Membre indépendant 51/H Française 100 2015 2023 100 % (100 %) (100 %) Membre Membre Pierre Guiollot ** 53/H Française 100 2020 2023 100 % (80 %) (89 %) Andrew Jamieson Administrateur Membre indépendant 73/H Britannique 500 2015 2021 100 % n/a (100 %) 2 Cécile Prévieu 45/F Française 100 2016 2023 86 % n/a n/a Sandra Roche-Vu Quang *** 50/F Française 100 2020 2021 50 % n/a n/a Benoit Mignard Censeur **** 61/H Française 100 2017 2023 100 % n/a n/a * Isabelle Boccon-Gibod a été cooptée en remplacement de Madame Françoise Leroy, démissionnaire, par le Conseil d'administration du 17 avril 2020. ** Pierre Guiollot a été coopté en remplacement de Madame Judith Hartmann, démissionnaire, par le Conseil d'administration du 27 février 2020. *** Sandra Roche-Vu Quang a été cooptée en remplacement de Madame Ana Busto, démissionnaire, par le Conseil d'administration du 29 juillet 2020. **** Monsieur Benoît Mignard, en sa qualité de censeur, a été régulièrement convié au Comité d'audit et des risques. Des compétences variées et complémentaires représentées au sein du Conseil Le Conseil poursuit l'objectif de maintenir la diversité et la complémentarité des compétences techniques et des expériences. Certains membres disposent ainsi de compétences stratégiques et d'autres de compétences financières ou de compétences plus spécifiques (notamment secteur de l'énergie, communication financière et expérience managériale). La diversité et la complémentarité des expériences et des expertises des membres du Conseil d'administration permettent une compréhension rapide et approfondie des enjeux de développement de GTT, ainsi qu'une prise de décision de qualité en Conseil. La matrice des compétences des différents membres du Conseil au 31 décembre 2020 , telle que revue par le Comité des nominations et des rémunérations, figure ci-dessous.

Ressources Expérience dans humaines, le secteur de Expérience Expérience gouvernance (et l'énergie managériale internationale Finance RSE) Philippe Berterottière Président-Directeur général x x x x x Michèle Azalbert x x x x Isabelle Boccon-Gibod x x x x Sandra Roche-Vu Quang x x x x Bruno Chabas x x x x x Christian Germa x x x x Pierre Guiollot x x x x Andrew Jamieson x x x x Cécile Prévieu x x x EVOLUTIONS DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Évolution de la composition du Conseil en 2020

La composition du Conseil d'administration a évolué depuis l'Assemblée générale du 2 juin 2020. Le Conseil d'administration du 29 juillet 2020 a coopté, sur proposition d'ENGIE, Madame Sandra Roche-Vu Quang en qualité d'administrateur, en remplacement de Madame Ana Busto, démissionnaire. Le Conseil d'administration de la Société compte, à la date de dépôt du présent Document d'enregistrement universel, neuf membres dont quatre indépendants, ainsi qu'un censeur. Pour les besoins de leurs mandats sociaux, les membres du Conseil d'administration sont domiciliés au siège social de la Société. Administrateurs dont le mandat prend fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 Le mandat de Monsieur Andrew Jamieson, en qualité d'administrateur indépendant, et le mandat de Madame Sandra Roche-Vu Quang, cooptée au Conseil en remplacement de Madame Ana Busto, démissionnaire 1, arrivant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale du 27 mai 2021 de les renouveler pour une durée de quatre années. INDEPENDANCE DES ADMINISTRATEURS EN EXERCICE - CONFLITS D'INTERETS

Les critères d'indépendance fixés par le Code AFEP-MEDEF sont rappelés ci-après. Sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil d'administration réuni le 13 avril 2021 a procédé à l'examen annuel de la situation des administrateurs au regard de l'ensemble des critères d'indépendance énoncés par le Code AFEP-MEDEF de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées auquel la Société se réfère. Il est rappelé que la Société est contrôlée par la société ENGIE au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce dès lors que celle-ci, compte tenu des droits de vote qu'elle détient, est en mesure d'exercer un contrôle de fait sur la Société. En outre, ENGIE dispose de plus de 40 % des droits de vote de la Société sans qu'aucun actionnaire ne détienne une fraction supérieure. Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF le Conseil d'administration de GTT est ainsi composé d'au moins un tiers d'administrateurs indépendants. Les critères que doivent examiner le Comité des nominations et des rémunérations et le Conseil d'administration et qui doivent être remplis de manière cumulative afin de qualifier un administrateur d'indépendant sont les suivants : ne pas être salarié ou dirigeant mandataire social exécutif de la Société, ni salarié ou administrateur ou dirigeant mandataire social exécutif de sa société mère ou d'une société que celle-ci consolide et ne pas l'avoir été au cours des cinq années précédentes ;

celle-ci consolide et ne pas l'avoir été au cours des cinq années précédentes ; ne pas être dirigeant mandataire social d'une société dans laquelle la société détient directement ou indirectement un mandat d'administrateur, ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un dirigeant mandataire social de la Société (actuel ou l'ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d'administrateur ou de membre du Conseil de surveillance ;

ne pas être client, fournisseur, banquier d'affaires, banquier de financement, conseil significatif de la Société ou du Groupe ou pour lequel la Société ou le Groupe représente une part significative de l'activité ;

s'agissant des administrateurs exerçant des fonctions dans une ou plusieurs banques, ne pas avoir participé (i) à la préparation ou à la sollicitation d'offres de services d'une de ces banques auprès de la Société ou d'une société du Groupe, (ii) aux travaux d'une de ces banques en cas d'exécution d'un mandat confié à cette banque par la Société ou 1 Madame Sandra Roche-Vu Quang a été cooptée par le Conseil d'administration du 29 juillet 2020 pour la durée restante du mandat de Madame Ana Busto.

