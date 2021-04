GTT Gaztransport et Technigaz : Elogen est sélectionné pour équiper le projet SmartQuart dirigé par E.ON en Allemagne

L'électrolyseur sera livré sur le site de Kaisersesch, en Allemagne et mis en route au cours du second semestre 2022.

Elogen annonce la signature d'un contrat avec l'énergéticien allemand E.ON, dans le cadre de son grand projet SmartQuart. Elogen fournira à E.ON un électrolyseur conteneurisé d'une puissance d'1 MW et d'une capacité de production de 200 m3 d'hydrogène par heure. L'électrolyseur sera équipé d'un transformateur et d'une unité de compression. L'intégration de ces nombreux équipements permettra à l'électrolyseur d'atteindre un niveau d'efficacité inégalé et de produire de l'hydrogène pour de multiples usages.

SmartQuart fait partie du programme "Reallabore der Energiewende" du ministère fédéral allemand de l'économie et de l'énergie.

Véritable laboratoire à taille réelle de l'énergie du futur, le projet SmartQuart vise à transformer la consommation d'énergie dans trois quartiers des villes allemandes de Essen, Bedburg et Kaisersesch, à horizon fin 2024. Développé par un consortium de dix partenaires sous la direction d'E.ON, SmartQuart est financé par le ministère fédéral allemand de l'économie et de l'énergie, qui investira au total plus de 60 millions d'euros dans ce projet.

Dans le quartier de Kaisersesch, dans lequel l'électrolyseur Elogen sera installé en 2022, le choix s'est porté sur la production d'hydrogène vert.

Jean-Baptiste Choimet, Directeur général d'Elogen, déclare : "SmartQuart est un formidable laboratoire de l'énergie du futur, qui fait figure d'exemple à l'échelle européenne. C'est à ce titre que les équipes Elogen sont particulièrement fières que leur expertise technologique et la puissance de leur R&D aient été choisies pour accompagner E.ON dans ce beau projet."

Dr. Stefan Stollenwerk, chef de projet principal d'E.ON sur le projet SmartQuart, a déclaré : "Afin de parvenir à un marché de l'hydrogène pleinement opérationnel, nous avons besoin de microgrids locaux, qui nous permettront de croître ensemble. Le projet SmartQuart Kaisersesch est un premier pas dans cette direction."

Pour plus d'informations sur le projet Smart Quart, consultez le site

https://smartquart.energy/ ou https://smartquart.energy/english-abstract/ pour la version anglaise.

A propos d'Elogen :

Elogen, un expert technologique au service de l'hydrogène vert

Elogen développe des technologies de pointe pour concevoir et produire des électrolyseurs PEM (membrane échangeuse de protons) pour répondre aux nouveaux usages de l'hydrogène dans la mobilité, l'industrie et le stockage d'énergie. Elogen, une société du groupe technologique GTT, s'appuie sur une R&D puissante et un processus de fabrication robuste pour offrir à ses clients des systèmes compétitifs, fiables et adaptés à leurs besoins. Les solutions technologiques développées par Elogen, particulièrement adaptées aux énergies renouvelables, démontrent une efficacité et une compétitivité supérieures.

Contact : contact@elogenh2.com

A propos de GTT :

GTT est l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et commercialise des technologies de pointe pour une meilleure performance énergétique. Les technologies GTT allient efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Le Groupe propose également des systèmes destinés à l'utilisation du GNL comme carburant, ainsi qu'une large gamme de services, dont des solutions digitales dans le domaine du Smart Shipping. GTT est aussi présent dans l'hydrogène à travers sa filiale Elogen, qui conçoit et assemble des électrolyseurs destinés en particulier à la production d'hydrogène vert. GTT est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

Contact Relations Investisseurs : information-financiere@gtt.fr / + 33 (0)1 30 23 20 87

Contact Relations Média : press@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 80 80

Elogen, une société du groupe GTT