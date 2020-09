GTT : Oddo BHF relève son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon une source de marché, Oddo BHF a relevé son objectif de cours sur GTT de 85 à 92 euros tout en confirmant sa recommandation d'Achat à la suite d'un roadshow avec le management. Le titre figure dans sasélection de valeurs Midcaps pour le second semestre 2020. A la sortie d’excellents semestriels, le discours du management reste extrêmement confiant pour le moyen terme, souligne le courtier.Le titre a bien résisté (-4,5% depuis le début de l'année), ajoute-t-il.De plus conclut l'intérmédiaire, la valorisation reste toujours modeste (14,5 fois l'Ebitda 2021) au regard des performances attendues, de l'activité sécurisée pour 2021/22/23, de potentiel de croissance des nouveaux marchés (GNL carburant…) et de la flexibilité du business model.