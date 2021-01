GTT : Société Générale relève son objectif de cours

Société Générale a relevé son objectif de cours sur GTT de 91 à 97 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Le broker a mis à jour son modèle pour prendre en compte les 46 commandes enregistrées en 2020 (il attendait 37) et l'intégration d'ArevaH2Gen. Par ailleurs, l'évènement organisé par Air Liquide le 10 décembre dernier sur l'hydrogène a révélé que la technologie d'électrolyse PEM (membrane échangeuse de protons), soit l'activité d'ArevaH2Gen, était plus prometteur que celle de l'électrolyse alcaline.



De plus, le courtier salue le plan de recrutement 2021 (100 postes créés, soit 20% des emplois du groupe). Enfin, Société Générale estime que le marché du gaz naturel liquéfié a favorablement tourné.