GTT : a reçu une commande pour la conception des cuves de six nouveaux méthaniers

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GTT a reçu une commande de la part des chantiers coréens Hyundai Heavy Industries (HHI) et Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI) portant sur la conception des cuves de six nouveaux méthaniers. Deux de ces méthaniers seront construits par le chantier HSHI pour le compte d'un armateur européen. Les quatre autres méthaniers seront construits par HHI, deux pour le compte d'un armateur asiatique et deux pour un armateur européen.Chacun des navires offrira une capacité de 174 000 m3. GTT réalisera le design des cuves, qui intégreront le système de confinement à membrane Mark III Flex. La livraison des navires interviendra entre le deuxième et le dernier trimestre 2023.Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : " Nous sommes heureux de signer ce nouveau contrat avec les chantiers navals du groupe Hyundai, qui atteste une nouvelle fois que les technologies développées par GTT répondent aux exigences de nos clients grâce à leur efficacité et leur sécurité. "