GTT : a reçu une nouvelle commande

GTT a reçu une commande de la part des chantiers coréens Hyundai Heavy Industries (HHI) et Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI) portant sur la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers. Trois de ces méthaniers seront construits par HHI, deux pour le compte d'un armateur asiatique et un pour le compte d'un armateur européen. Le dernier méthanier sera construit par HSHI pour le compte d'un armateur européen.



Chaque navire offrira une capacité de 174 000 m3. GTT réalisera le design des cuves qui intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex. Les livraisons des navires sont prévues au cours des troisième et quatrième trimestres 2024.



Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : " Nous sommes heureux de recevoir cette nouvelle commande du groupe Hyundai. Cela porte à 41 le nombre total de méthaniers commandés à GTT cette année. "