GTT: activité en baisse de 15% au premier trimestre mais objectifs 2021 confirmés

GTT a publié un chiffre d'affaires au consolidé au premier trimestre de 87,6 millions d'euros, en baisse de 15 % par rapport au premier trimestre 2020. Ce dernier bénéficiait de l'afflux de commandes de 2018 et 2019, précise le groupe spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié. Dans le détail, le chiffre d'affaires lié aux constructions neuves s'élève à 82,8 millions d'euros, en baisse de 17 %.



Les redevances des méthaniers et éthaniers s'élèvent à 72,2 millions, celles des FSRU à 3,4 millions, celles des FSU à 2 millions et celles des FLNG à 0,7 millions d'euros. Les redevances du GNL carburant s'élèvent à 3,1 millions d'euros (+81 %) et celles des GBS à 1 millions d'euros (+93 %).



Le chiffre d'affaires lié aux services s'établit à 4,7 millions d'euros, en hausse de 55 % par rapport au premier trimestre 2020, grâce notamment aux acquisitions réalisées. Les prestations de maintenance et d'assistance aux navires en opération, des études de pré-ingénierie et des prestations de formation sont également en progression.



"A la suite des nombreuses commandes reçues en toute fin d'année 2020, GTT a enregistré deux commandes de méthaniers au cours du premier trimestre 2021", a annoncé le groupe. "Ces méthaniers seront tous équipés des technologies récentes de GTT (Mark III Flex et NO96 L03+). Leur livraison est prévue entre le premier trimestre 2023 et le troisième trimestre 2024".





En l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT confirme ses objectifs pour l'exercice 2021, à savoir un chiffre d'affaires consolidé de 285 à 315 millions d'euros, un EBITDA de 150 à 170 millions d'euros, et un montant de dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé.