GTT a réalisé un chiffre d’affaires de 305,6 millions d’euros sur les neuf premiers mois de son exercice 2020, soit un bond de 53,1 % sur un an. "Avec un total de 38 commandes enregistrées depuis le début de l’année, tous segments confondus, l’activité commerciale de GTT se poursuit à un rythme soutenu et la demande de GNL conserve sa tendance haussière, tirée par les pays asiatiques", a commenté Philippe Berterottière, le PDG de GTT.Compte tenu du niveau de son carnet de commandes et en l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT a confirmé ses objectifs 2020, à savoir un chiffre d'affaires consolidé dans une fourchette de 375 à 405 millions d'euros et un Ebitda consolidé dans une fourchette de 235 à 255 millions d'euros.Par ailleurs, le groupe a maintenu sa politique de distribution de dividende soit, au titre des exercices 2020 et 2021, un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé.