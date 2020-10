GTT : en mode GTI

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GTT progresse de 1,7% à 83,35 euros après avoir reçu deux nouvelles commandes portant sur la conception des cuves de quatre éthaniers de grande capacité (VLEC - Very Large Ethane Carriers) pour le compte d'un armateur dont le nom est à ce stade confidentiel.Les chantiers navals coréens Hyundai Heavy Industries (HHI) et Samsung Heavy Industries (SHI) construiront chacun deux VLEC. Chacun des navires offrira une capacité totale de cargaison de 98 000 m3.GTT réalisera le design des cuves, qui intégreront le système de confinement à membrane Mark III. La livraison des navires est prévue au second trimestre 2022.LCM a confirmé sa recommandation Vendre et son objectif de cours de 64 euros sur le titre malgré ce nouveau contrat.Le broker estime nul l'impact de cette commande sur le bénéfice par action 2020 et positif de 3% pour 2021.Il avait déjà intégré de nouvelles commandes de cuves pour éthaniers dans son scénario financier.Le bureau d'études rappelle que le management vise 25 à 40 commandes pour de nouveaux éthaniers sur la période 2020/2029.