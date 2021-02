GTT : hausse de 39% du résultat net annuel

La société d'ingénierie GTT publie un résultat net en hausse de 38,7% à 198,9 millions d'euros sur l'exercice 2020, et un EBITDA en progression de 39,2% à 242,7 millions, pour un chiffre d'affaires en croissance de 37,5% à 396,4 millions.



Le conseil d'administration proposera un dividende de 4,29 euros par action au titre de 2020, sachant qu'un acompte de 2,50 euros a déjà été versé le 5 novembre. Ce dividende proposé correspond à un taux de distribution de 80% du résultat net consolidé.



GTT affiche pour objectifs 2021 un chiffre d'affaires entre 285 et 315 millions d'euros, un EBITDA dans une fourchette de 150 à 170 millions, et une distribution, au titre de l'exercice 2021, d'un dividende correspondant à au moins 80% du résultat net consolidé.



