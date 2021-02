GTT : la technologie de confinement NO96 approuvée par DNV GL

GTT annonce avoir reçu l'approbation de principe (AiP1) de la part de la société de classification DNV GL pour l'application de son système de confinement NO96 sur les cuves des très grands porte-conteneurs.



GTT et DNV GL ont étudié la compatibilité de la technologie NO96 avec une coque de type porte-conteneurs afin de s'assurer que l'intégration d'un tel système de confinement dans celle-ci était adaptée.



'Nous sommes heureux de travailler avec GTT sur l'adaptation de la technologie NO96 pour l'application sur des navires utilisant le GNL comme carburant. La présence d'alternatives technologiques est importante pour nos clients afin d'accélérer la transition vers des carburants plus respectueux de l'environnement', a indiqué Ivar Håberg, Directeur des Approbations chez DNV GL.



