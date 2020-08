GTT : le titre dopé par les propos d'un analyste

25/08/2020 | 14:38

GTT s'adjuge autour de 3% mardi, soit l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 de la Bourse de Paris, après des commentaires positifs de Berenberg qui en fait l'une de ses valeurs privilégiées ('top picks') au sein du secteur européen des mid-caps.



'GTT a navigué en toute sécurité au cours des mois écoulés, comme le montrent les solides résultats dévoilés au titre du premier semestre et la remontée de ses prises de commandes au deuxième trimestre', souligne le courtier dans une note.



'Nous nous attendons à ce que la trajectoire positive des actions se poursuive à court terme avec la signature de nouvelles commandes au second semestre', ajoute le broker allemand.



Le titre du spécialiste des systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié progresse actuellement de 2,4%. Ses gains sur les trois mois écoulés dépassent désormais les 24%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.