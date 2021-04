GTT : nouvelle commande de Hyundai Heavy Industries

GTT annonce avoir reçu une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen Hyundai Heavy Industries (HHI), pour la conception des cuves de trois nouveaux méthaniers pour le compte d'un armateur asiatique.



GTT réalisera le design des cuves des méthaniers de 174000 m³, des cuves intégreront le système de confinement à membranesMark III Flexde GTT.



La livraison des navires s'échelonnera entre le second et le troisième trimestre 2024, annonce GTT.



