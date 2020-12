GTT : va concevoir les cuves de six méthaniers brise-glace

GTT annonce avoir reçu une commande de la part du chantier coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) portant sur la conception des cuves de six méthaniers brise-glace d'une capacité individuelle de 172 500 m³.



Trois brise-glace seront construits pour le compte de l'armateur japonais Mitsui OSK Lines (MOL) tandis que les trois autres opéreront pour le compte de l'armateur russe Sovcomflot (SCF).



GTT réalisera la conception des cuves qui intégreront un système de confinement à membranes. Les navires seront livrés tout au long de l'année 2023 et opéreront dans le cadre du projet 'Arctic LNG 2' du producteur de GNL russe Novatek.



Par la voix de son p.d.-g. Philippe Berterottière, GTT s'est dit 'particulièrement fier que ses solutions de confinement à membranes aient été une nouvelle fois choisies pour ce type de navire.'



