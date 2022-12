EN BREF : Guanajuato Silver lève 6,8 millions de dollars canadiens lors d'un placement privé

(Alliance News) - Guanajuato Silver Company Ltd - producteur d'argent au Mexique - lève un produit de 6,8 millions de CAD, soit environ 4,1 millions de GBP, après avoir clôturé la première tranche de son placement privé d'un maximum de 17,6 millions d'unités au prix de 0,425 CAD. Le produit brut maximum à lever dans le cadre du placement était de 7,5 millions CAD. La clôture d'une deuxième tranche du placement devrait avoir lieu en janvier.

Le produit net du placement sera utilisé pour accroître la production des mines existantes de Guanajuato et de ses environs, au Mexique, notamment El Cubo, San Ignacio et Valenciana. Le produit de l'émission permettra également d'agrandir et de moderniser les installations de traitement de la mine Topia à Durango, au Mexique, ainsi que d'augmenter les programmes d'exploration des friches industrielles et de financer les frais généraux et administratifs.

Cours actuel de l'action : 26,5 pence, en baisse de 3,7 % par rapport aux 27,53 pence du 25 octobre.

