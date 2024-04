Guanajuato Silver Company Ltd. est un producteur de métaux précieux basé au Canada qui réactive des mines d'argent et d'or anciennement exploitées dans le centre du Mexique. La société produit des concentrés d'argent et d'or à partir du complexe minier El Cubo (El Cubo), du complexe minier Valenciana (VMC) et de la mine San Ignacio (San Ignacio) ; ces trois mines sont situées dans l'État de Guanajuato. En outre, la société produit des concentrés d'argent, d'or, de plomb et de zinc à partir de la mine Topia, située dans le nord-ouest de Durango. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses quatre mines en exploitation et de ses trois installations de traitement.

Secteur Sociétés minières intégrées