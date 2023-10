GUANGBO GROUP STOCK CO., LTD. a pour activité principale la fabrication de biens culturels et l'exploitation d'une entreprise de logistique. La société fournit principalement des albums photos, des carnets de notes, des produits d'emballage, des produits de bureau, du papier et de la pâte à papier, ainsi que des livres. La société est également active dans le domaine de l'Internet et des services connexes, ainsi que dans le commerce électronique transfrontalier. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Secteur Publicité et marketing