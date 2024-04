Guangdong Aofei Data Technology Co. Ltd. fournit principalement aux clients des services de centre de données Internet (IDC) et des services à valeur ajoutée. Les services de base des centres de données Internet de la société comprennent le placement d'équipements, l'hébergement d'équipements, la maintenance des serveurs mandataires, la location de serveurs, la location de bande passante, la location d'espace, la location d'équipements de réseau et d'autres services. Ses services à valeur ajoutée comprennent le réseau de distribution de contenu (accélération CDN), l'accélération P2P, l'accélération des jeux, la détection d'intrusion dans le réseau, la gestion du réseau, la sauvegarde des données, le stockage de fichiers de masse distribués et d'autres services. Ses autres services comprennent des services autres que les services IDC, tels que la ligne spécialisée INTERNET, les mises à jour de codes anti-virus, le détournement d'adresses IP et d'autres services.

Secteur Services et conseils en informatique