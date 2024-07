Guangdong Brandmax Marketing Co. est une société basée en Chine dont l'activité principale est l'intégration de services de marketing d'expérience. Les activités de la société comprennent la planification, l'exécution, le suivi et les services de retour d'information pour les activités de marketing telles que l'affichage interactif, la gestion des terminaux de vente au détail et la communication de la marque. Les services d'affichage interactif comprennent les salons de l'automobile, les visites guidées mobiles et les dispositifs d'expérience. Les services de gestion des terminaux de vente au détail comprennent la gestion des promotions, la gestion des décomptes et la gestion des représentants commerciaux. L'activité de communication de la marque comprend la planification de la marque et les services créatifs, le placement média, les services de relations publiques et le marketing régional. La société exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Publicité et marketing