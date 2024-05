Guangdong Construction Engineering Group Co Ltd, anciennement Guangdong No 2 Hydropower Engineering Co Ltd, est une société basée en Chine dont l'activité principale est la construction d'ouvrages d'art. Ses activités d'ingénierie comprennent la construction d'ouvrages d'art dans les domaines de la conservation de l'eau et de l'hydroélectricité, de la construction de logements, des services publics municipaux, des autoroutes, du transport ferroviaire et d'autres domaines. La société est également engagée dans la production d'énergie propre telle que l'hydroélectricité, l'énergie éolienne et l'énergie photovoltaïque, ainsi que dans la fabrication de tours éoliennes et d'équipements photovoltaïques. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Construction et ingénierie