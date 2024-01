Guangdong Decro Film New Materials Co., Ltd. a annoncé que l'AGE tenue le 29 décembre 2023 avait approuvé l'élection de Wang Shaofeng, Luo Yijian et Ling Min en tant que directeur non indépendant ; Lan Hailin, Wang Cong et He Xiabei en tant que directeur indépendant ; Ye Songying en tant que superviseur non salarié.