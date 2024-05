Guangdong Deerma Technology Co Ltd, anciennement Foshan Shunde Deerma Electrical Appliance Co Ltd, est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la conception, la production et la vente de petits appareils électroménagers. Les marques de la société comprennent principalement Delmar, Philips 2 et Weixin. La marque Delmar couvre principalement les produits d'environnement domestique tels que les aspirateurs, les humidificateurs et les cuisines domestiques. La marque Philips couvre principalement les produits d'hygiène de l'eau et de soins personnels. La marque Weixin couvre principalement les produits de soins personnels et de santé. En outre, les produits sanitaires sont principalement fabriqués sous la marque Vatti.