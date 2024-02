Guangdong Fangyuan Environment Co Ltd est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de précurseurs de matériaux cathodiques ternaires pour batteries au lithium et de matériaux cathodiques pour batteries au nickel. Les produits de la société sont principalement utilisés dans la fabrication de batteries au lithium et de batteries au nickel. Ses précurseurs de matériaux cathodiques ternaires pour batteries au lithium comprennent des précurseurs ternaires nickel-cobalt-aluminium (NCA) et des précurseurs ternaires nickel-cobalt-manganèse (NCM). Ses matériaux de cathode pour batteries au nickel comprennent le nickel-bille de zinc et le nickel-bille revêtu de cobalt. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Chimie de spécialité