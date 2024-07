Guangdong JingYi Metal CO, Ltd est une société basée en Chine, principalement impliquée dans les activités de traitement du cuivre et de commerce. Les principaux produits de l'activité de traitement du cuivre sont les tubes de cuivre de précision et le traitement ultérieur des tubes de cuivre. L'activité commerciale est principalement basée sur l'activité de traitement du cuivre de la société et fournit des services directs de chaîne d'approvisionnement à guichet unique. La société exerce ses activités principalement en Chine continentale.

Secteur Exploitations minières et métallurgie