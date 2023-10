Guangdong Jinma Entertainment Corp Ltd, anciennement Jinma Technology Entertainment Corp Ltd, est une société basée en Chine qui se consacre principalement au développement, à la production et à la vente de manèges. Les principaux produits de la société sont des manèges, notamment des manèges de montagnes russes, des tours de contrôle, des manèges à grande roue, des manèges à carrousel, des manèges d'avions contrôlables, des manèges intégrant des éléments d'animation et d'autres types de manèges. La société distribue ses produits à la fois sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Secteur Produits de récréation