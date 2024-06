Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co. est une société chinoise dont les activités principales sont la production d'énergie et la fabrication. Les produits manufacturés de la société sont des clinkers et des minerais de ciment. En outre, la société est également engagée dans l'exploitation minière et les services d'éducation. La société exerce principalement ses activités dans la province de Guangdong.