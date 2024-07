Guangdong Piano Customized Furniture Co Ltd est une entreprise chinoise spécialisée dans la recherche et le développement, la conception, la production, la vente et l'installation d'armoires, de penderies, de portes en bois et d'autres produits ménagers personnalisés, ainsi que dans le service après-vente. Les principaux produits de l'entreprise comprennent des armoires, des penderies, des bibliothèques, des armoires à vin, des armoires à chaussures, des portes en bois, des tatamis et d'autres accessoires pour la maison. Les produits de la société sont utilisés dans les cuisines, les chambres à coucher, les salles d'étude, les restaurants d'hôtes et les chambres d'enfants. La société distribue principalement ses produits sur le marché intérieur.

Secteur Fournitures de construction et installation