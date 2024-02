Guangdong Shunna Electric Co. Ltd, anciennement Guangdong Macro Co. Ltd, est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fabrication et la vente d'équipements de transmission et de distribution d'énergie. La société est également engagée dans le commerce en gros et les services de chaîne d'approvisionnement pour les produits de transmission et de distribution. Les équipements de transmission et de distribution d'énergie de la société comprennent principalement des transformateurs secs, des sous-stations préinstallées, des transformateurs combinés, des appareillages de commutation moyenne et basse tension et des réacteurs secs, entre autres. La Société exerce principalement ses activités sur le marché intérieur chinois.

Secteur Equipements électriques lourds