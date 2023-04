L'esprit du marché : Les banques calment les chevaux

Alors que les géants bancaires américains calment les ardeurs des chevaux, les investisseurs mondiaux se concentrent désormais sur la croissance mondiale et les bénéfices plutôt que sur les hausses de taux d'intérêt pour s'orienter - en partant du principe que ces dernières sont de toute façon sur le point de se terminer.

En faisant bondir le cours de son action de 7,5 %, ce qui représente sa plus forte hausse quotidienne depuis plus de deux ans et son meilleur résultat depuis 20 ans, JPMorgan a montré la voie à d'autres géants bancaires américains en balayant la crise des banques régionales du mois de mars grâce à des bénéfices supérieurs au premier trimestre, qui ont montré que les grandes banques étaient gagnantes.

Les analystes, quelque peu soulagés, ont légèrement revu à la hausse, par rapport à la semaine précédente, leurs perspectives peu encourageantes concernant les résultats du premier trimestre aux États-Unis.

Bien que, dans l'ensemble, les bénéfices du S&P500 soient toujours en voie de connaître leur deuxième contraction trimestrielle consécutive, les prévisions consensuelles pour le premier trimestre ont été ramenées à une baisse de 4,8 % par rapport à l'année précédente, contre une baisse de 5,2 % un an plus tôt.

State Street et Charles Schwab, lundi, donnent le coup d'envoi d'une semaine de résultats bien remplie pour d'autres grands noms du secteur bancaire, ainsi que pour des entreprises telles que Netflix, IBM et Tesla.

L'agenda américain étant plutôt maigre lundi, l'attention se porte sur les données mensuelles de mardi en Chine - où le PIB du premier trimestre devrait s'être accéléré à 4,0 % en rythme annuel, contre 2,9 % au cours des trois derniers mois de l'année dernière, et où les chiffres du commerce de détail et de l'industrie devraient également s'être accélérés en mars.

Compte tenu de l'annonce, la semaine dernière, d'un mois de mars exceptionnel pour les exportations et les importations chinoises, ces chiffres pourraient bien être revus à la hausse.

Ainsi, avec l'atténuation du stress bancaire et la croissance mondiale qui se maintient de manière impressionnante jusqu'à présent - malgré le panorama mitigé aux États-Unis - les marchés des taux d'intérêt semblent confiants dans l'évaluation d'une dernière hausse de la part de la Réserve fédérale le mois prochain.

Les marchés à terme considèrent désormais qu'il y a plus de 80 % de chances que la Fed procède à une dernière hausse de taux d'un quart de point le mois prochain, et qu'elle revienne sur sa décision d'ici septembre. Cette hausse de taux amènerait le taux directeur réel de la Fed - ajusté en fonction de l'inflation globale des prix à la consommation - en territoire positif pour la première fois en trois ans.

Le rendement du Trésor à deux ans s'est accroché à 4 % entre-temps.

Mais les actions semblent détendues par cette perspective, la jauge de volatilité VIX ayant atteint vendredi son niveau le plus bas depuis janvier 2022 et la volatilité des bons du Trésor étant revenue à son niveau de février.

Les bourses d'Asie étaient en forte hausse et l'Europe plus panorama, les contrats à terme de Wall St étaient plus élevés à l'ouverture. Le dollar a prolongé son rebond de vendredi alors que le prix de la hausse des taux d'intérêt de mai se durcit.

Les taux des bons du Trésor à trois mois étant élevés en raison des inquiétudes concernant le plafond de la dette américaine qui devraient se concrétiser cet été, l'inquiétude était palpable.

Les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine sont également préoccupantes. Le navire de guerre américain USS Milius a traversé le détroit de Taïwan dimanche, dans ce que la marine américaine a décrit lundi comme un transit "de routine", quelques jours seulement après que la Chine a mis fin à ses derniers jeux de guerre autour de l'île.

Signe que la détérioration des relations entre les deux superpuissances commence à affecter la planification des entreprises, un rapport du Financial Times a suscité de l'intérêt : l'un des plus grands fabricants chinois de chauffe-eau, Vanward New Electric, a déclaré que ses clients américains avaient exigé qu'il délocalise sa production en Chine en réponse à la montée des tensions.

Le week-end a été bien meilleur dans le monde des fusions et acquisitions.

Merck a déclaré dimanche qu'elle allait acheter la société de biotechnologie californienne Prometheus Biosciences pour environ 10,8 milliards de dollars, ce qui, à 200 dollars l'action, représente une prime de 75 % par rapport au cours de clôture de 114,01 dollars de l'action Prometheus vendredi.

Merck met ainsi la main sur un traitement expérimental prometteur contre la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn et renforce sa présence dans le domaine de l'immunologie.

Les actions de Rovio ont augmenté de 17,8 % après que le japonais Sega a accepté de proposer 706 millions d'euros au fabricant d'Angry Birds.

Ailleurs dans le secteur bancaire, le BOE envisage une révision majeure de son système de garantie des dépôts, notamment en augmentant le montant couvert pour les entreprises et en forçant les banques à préfinancer le système dans une plus large mesure afin de garantir un accès plus rapide aux liquidités lorsqu'un créancier s'effondre, a rapporté le FT dimanche.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de lundi :

* Indice NAHB du marché du logement aux États-Unis, enquête de la Fed de New York sur l'industrie manufacturière en avril, données du TIC sur les avoirs du Trésor en février.

* Le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, et le vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre, Jon Cunliffe, prendront la parole.

* Résultats des entreprises américaines : State Street, Charles Schwab, M&T Bank, JB Hunt Transport

JPMorgan éclipse ses rivaux avec une croissance des dépôts au 1er trimestre, https://www.reuters.com/graphics/USA%20BANKS-RESULTS/akveqnjwavr/chart.png

Dépôts/prêts dans le système bancaire américain, https://www.reuters.com/graphics/US%20BANKS-DEPOSITS/CHART/zjpqjadzmvx/chart_eikon.jpg

La lenteur de la reprise en Chine, https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/THEMES/zjvqjaorbpx/T5_China's%20slow%20recovery_updated.png

Écart entre les États-Unis et la Chine en matière de R&D technologique, https://www.reuters.com/graphics/CHINA-TECH/gdvzqkondpw/chart.png