Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la vente de pièces de machines de précision. Les principaux produits de l'entreprise comprennent des pièces de précision telles que des pistons, des roulements, des cylindres et des vilebrequins, des pièces moulées telles que des ébauches pour diverses pièces de compresseurs, et des pièces automobiles telles que des disques de frein. Les produits de la société sont largement utilisés dans les compresseurs de climatisation, les compresseurs de réfrigérateurs, les pièces automobiles et d'autres domaines. La société fournit également des services de traitement. La société exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Machines et équipements industriels