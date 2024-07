Guangzhou Automobile Group Company Limited est une société holding d'investissement principalement engagée dans les véhicules et les activités connexes. La société opère à travers cinq segments. Le secteur de la recherche et du développement (R&D) est engagé dans le développement de nouveaux produits et de nouvelles technologies, ainsi que dans la mise en œuvre de projets de R&D. Le secteur de la fabrication est engagé dans la fabrication de véhicules de tourisme et de motos. Le segment Fabrication est engagé dans la fabrication de véhicules de tourisme et de motocyclettes. Le segment des services commerciaux s'occupe de la vente de véhicules, de la logistique, du commerce international, des véhicules d'occasion, du démontage, du recyclage des ressources, ainsi que de la fourniture de services d'appui. Le segment Pièces et composants fournit des moteurs, des boîtes de vitesses, des sièges de voiture, des lampes automobiles, des accessoires d'automatisation, des redirecteurs, des amortisseurs et des accessoires. Le secteur financier fournit des services d'investissement financier, d'assurance, de courtage d'assurance, de crédit-bail, de crédit automobile et d'autres services connexes.

Secteur Fabricants de voitures et camions