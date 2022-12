Les investisseurs parient que le rallye de la Chine sur l'assouplissement des restrictions COVID sera furieux mais éphémère

De nombreux investisseurs affirment que les actions des fabricants de médicaments et des sociétés d'équipements médicaux bénéficieront probablement plus durablement du parcours cahoteux de la Chine vers une éventuelle ouverture économique.

Les actions et la monnaie chinoises ont bondi et les banques mondiales sont devenues plus optimistes quant à ses perspectives, alors que Pékin s'est orienté vers une politique plus ciblée de "zéro COVID" tout en réduisant les tests de virus et les quarantaines, après avoir été confronté à de vastes manifestations contre le verrouillage.

Zhang Kexing, directeur général de Beijing Gelei Asset Management, a déclaré qu'il avait fait de gros paris sur les actions des magasins hors taxes, de l'ameublement et de l'alimentation et des boissons qui bénéficieront de l'assouplissement des règles COVID, mais certains ne sont que des paris à court terme.

"Si les autres économies proposent un guide, la reprise de la consommation est susceptible de décevoir à court terme après une réouverture économique", a déclaré M. Zhang, ajoutant qu'une grande partie de la reprise attendue a été évaluée.

Les investisseurs se sont rués sur les actions chinoises du tourisme, des loisirs, de la vente au détail et de l'alimentation et des boissons au cours de la semaine dernière.

Une étude réalisée par Chang Jiang Securities sur la corrélation entre la croissance économique et les politiques liées au COVID dans les économies asiatiques a conclu que l'assouplissement des règles du COVID ne conduit pas à une reprise durable de la consommation.

Un éventuel bond des infections - et des décès - pourrait freiner l'activité sociale et nuire aux détaillants, selon l'étude, basée sur des données de Singapour, de la Corée du Sud, de l'Indonésie, du Vietnam, de la Thaïlande, de Hong Kong et de Taïwan.

"Après l'assouplissement des restrictions, la Chine pourrait subir l'impact de l'augmentation des cas de virus, ainsi que de la hausse des décès, ce qui pourrait frapper l'économie", a déclaré la maison de courtage.

Christopher Beddor, directeur adjoint de la recherche sur la Chine chez Gavekal Dragonomics, a déclaré que la production pourrait également être affectée.

"Je pense qu'il est raisonnable de penser qu'avec l'augmentation des infections, il y aura des pénuries de travailleurs dans certains secteurs", a-t-il déclaré.

L'économiste en chef de Grow Investment Group, Hong Hao, mettant en garde contre la confusion et les attentes chaotiques à venir, a recommandé les sociétés de plateforme Internet et les entreprises de livraison de nourriture à court terme.

"Intuitivement, lorsque les affaires s'envoleront, les gens choisiront de rester chez eux pour minimiser les risques de contagion", a-t-il déclaré.

Yin Peixin, gestionnaire d'investissement chez Shanghai Jianlong Asset Management Co, s'attend à une vague de panique concernant la pandémie pendant les vacances du Nouvel An lunaire fin janvier, lorsque de nombreux Chinois seront en voyage.

L'augmentation des infections profitera aux fabricants de médicaments et d'équipements médicaux, a-t-il déclaré, mais il a déconseillé de détenir des actions dans les fabricants de tests d'acide nucléique utilisés par les autorités, car les exigences en matière de tests s'assouplissent.

"La demande intérieure et les prix vont baisser", a-t-il déclaré.

Sinolink Securities recommande les sociétés qui fabriquent des tests d'antigènes à usage domestique, comme Guangzhou Echom SCI & Tech Co et Sino Biological Inc, car elles pourraient au contraire être plus demandées si les infections augmentent.