Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. Ltd. a approuvé, lors de sa quatrième assemblée générale extraordinaire de 2023, l'élection et la nomination de Xia Xinde, Lu Hongli et Liang Chaohui en tant qu'administrateurs non indépendants, l'élection et la nomination de Nan Junmin en tant qu'administrateurs indépendants et l'élection de Zhang Yue en tant que superviseurs non salariés.