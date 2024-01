Guangzhou Pearl River Piano Group Co.,Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la recherche, le développement, la fabrication, la distribution et la prestation de services de pianos et de pianos numériques. Les produits de la société comprennent principalement des pianos droits, des pianos à queue, des pianos numériques et des accessoires, entre autres. La société est également impliquée dans l'investissement et l'exploitation de l'industrie de l'éducation artistique et de l'industrie des médias cinématographiques et télévisuels, ainsi que dans les petits prêts et autres activités financières. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Produits de récréation