Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. est principalement engagée dans le développement et la vente de propriétés, l'investissement immobilier, les opérations hôtelières, ainsi que la fourniture d'autres services liés au développement immobilier. La société exerce ses activités dans quatre secteurs : Développement immobilier, Investissement immobilier, Opérations hôtelières et Autres. La société se concentre principalement sur des projets de développement de propriétés résidentielles de masse à différentes échelles. La société exerce ses activités sur le marché national et les marchés étrangers.

Secteur Développement et opérations immobilières