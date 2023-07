GUANGZHOU TECH-LONG PACKAGING MACHINERY CO. LTD. est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de machines d'emballage de liquides et d'équipements d'automatisation. Les produits de la société comprennent des lignes de remplissage de liquides, des machines automatiques de soufflage de bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET), des équipements d'emballage secondaire et des robots d'automatisation industrielle. En outre, la société est également engagée dans le traitement des boissons, des savons liquides et d'autres liquides. La société distribue ses produits à la fois sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Machines et équipements industriels