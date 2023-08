Guardant Health, Inc. est une société d'oncologie de précision. La société a pour objectif d'aider à vaincre le cancer en utilisant ses tests sanguins, ses ensembles de données et ses analyses avancées. Elle a développé ses tests Guardant360, Guardant360 CDx et GuardantOMNI basés sur la biopsie liquide pour les cancers de stade avancé. Elle a également développé son test Guardant Reveal basé sur la biopsie liquide pour le cancer résiduel et récurrent afin de répondre aux besoins en matière de cancer colorectal de stade II-III. Son test Guardant360 est un test de diagnostic moléculaire mesurant 74 gènes liés au cancer. Son test Guardant360 CDx est un test de biopsie liquide qui mesure 55 gènes liés au cancer. Son test GuardantOMNI possède un panel plus large de 500 gènes, qui analysent tous l'acide désoxyribonucléique (ADN) tumoral circulant dans le sang. Les tests de la société sont utilisés par les sociétés biopharmaceutiques pour une série d'applications, notamment l'identification de populations de patients cibles afin d'accélérer la recherche scientifique translationnelle et le recrutement pour les essais cliniques, ainsi que le développement de diagnostics compagnons.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale