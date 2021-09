L’ensemble de données de biopsie liquide génomique clinique GuardantINFORM™ souligne la nécessité d’améliorer le traitement du cancer colorectal métastatique ciblant le gène HER2

Guardant Health va présenter au congrès ESMO 2021 des données démontrant l’utilité de la biopsie liquide Guardant360® pour obtenir des informations moléculaires complètes afin de guider les options thérapeutiques ciblées pour les cancers de stade avancé

Guardant Health, Inc. (Nasdaq : GH), et des institutions universitaires et sociétés pharmaceutiques de premier plan vont partager des données mettant en évidence les cibles moléculaires d’importance, les modèles de résistance au traitement et les avantages de l’utilisation de la biopsie liquide Guardant360® pour aider à améliorer la gestion des cancers solides avancés, lors du congrès virtuel 2021 de la Société européenne d’oncologie médicale (European Society for Medical Oncology, ESMO) qui se tiendra du 16 au 21 septembre.

« Alors que l’oncologie de précision a grandement contribué à l’amélioration des résultats cliniques pour les cancers très répandus, tels que le cancer du poumon non à petites cellules, le cancer colorectal et le cancer du sein, il reste un sous-ensemble de patients qui ne répondent pas aux traitements actuellement disponibles », a déclaré Craig Eagle, MD, médecin en chef de Guardant Health. « Il est gratifiant de pouvoir travailler avec la communauté oncologique pour analyser les informations moléculaires générées par nos tests de biopsie liquide afin de continuer à améliorer notre compréhension des nouvelles cibles possibles et des traitements plus personnalisés capables potentiellement d’améliorer de manière plus constructive la survie globale de ces patients atteints de cancers difficiles à traiter. »

L’ensemble de données de biopsie liquide Guardant INFORM™ montre qu’il n’existe aucune norme de soins claire et que des besoins restent insatisfaits concernant les patients atteints d’un cancer colorectal métastatique HER2+

Titre e-Poster Présentateur Characteristics and treatment patterns among patients with HER2-amplified advanced/metastatic colorectal cancer (mCRC): A clinical-genomic database study [Caractéristiques et schémas thérapeutiques chez les patients atteints d’un cancer colorectal avancé/métastatique (CCRm) avec amplification du gène HER2 : Une étude de base de données clinico-génomique] 439P John Strickler

Guardant360® Liquid Biopsy Reveals Molecular Insights Impacting Outcomes in Patients with Unresectable and Early-Onset (<50 years) Metastatic Colorectal Cancer [La biopsie liquide Guardant360® révèle des informations moléculaires ayant un impact sur les résultats des patients atteints d’un cancer colorectal métastatique non résécable et à déclenchement précoce (< 50 ans)]

Titre e-Poster Présentateur Molecular features in liquid biopsy of early (EO) and late-onset colorectal cancer (LO) (Caractéristiques moléculaires de la biopsie liquide des cancers colorectaux à déclenchement précoce et à déclenchement tardif) 500P Julia Alcaide-Garcia Mutational landscape in synchronous unresectable metastatic colorectal cancer (mCRC) according to upfront primary tumour resection (UPTR) [Paysage mutationnel dans le cancer colorectal métastatique (CRCm) synchrone non résécable en fonction de la résection initiale de la tumeur primitive] 503P Manuel Benavides

Guardant360® Liquid Biopsy Reveals Treatment Resistance Patterns and Therapeutic Targets for the Management of Advanced Cancers Including Non-Small Cell Lung and Pancreatic (La biopsie liquide Guardant360® révèle des schémas de résistance au traitement et des cibles thérapeutiques pour la gestion des cancers avancés, y compris le cancer du poumon non à petites cellules et le cancer du pancréas)

Titre e-Poster Présentateur First-results of the CLIMB360 study, a prospective molecular screening program across multiple cancer types based on circulating tumor DNA (ctDNA) [Premiers résultats de l’étude CLIMB360, un programme de dépistage moléculaire prospectif de plusieurs types de cancer sur la base de l’ADN tumoral circulant (ADNtc)] 92P Javier Garcia-Corbacho Pre-existing and acquired mechanisms of resistance to lorlatinib in previously treated patients (pts) with ALK+ advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) (Mécanismes préexistants et mécanismes acquis de résistance au lorlatinib chez des patients préalablement traités atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules avancé avec gène ALK positif) 1196P Ben J. Solomon Cell-free DNA dominant clone allele frequency associates with poor outcomes in advanced pancreatic cancer (Corrélation entre la fréquence des allèles des clones dominants de l’ADN acellulaire et les mauvais résultats dans le cancer du pancréas avancé) 1483P Pedro Uson Junior

Guardant Health est une société d’oncologie de précision de premier plan, qui vise à aider à vaincre le cancer à l’échelle mondiale, grâce à l’utilisation de ses tests sanguins exclusifs, de ses vastes ensembles de données et de ses analyses avancées. La plateforme d’oncologie Guardant Health tire parti des capacités afin de stimuler l’adoption commerciale, d’améliorer les résultats cliniques des patients, et de réduire les coûts de santé à toutes les étapes du continuum des soins contre le cancer. Guardant Health a commercialement lancé les tests Guardant360®, Guardant360 CDx, Guardant360 TissueNext™, Guardant360 Response™, ainsi que le test GuardantOMNI® pour les patients présentant un cancer de stade avancé, et le test Guardant Reveal™ pour les patients de stade précoce. Ces tests promeuvent le développement de son programme de dépistage LUNAR, dont l’objectif est de répondre aux besoins des personnes asymptomatiques éligibles au dépistage du cancer.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, notamment des déclarations concernant les possibilités d’utilisation, et les valeurs, bienfaits et avantages potentiels des tests ou essais de biopsie liquide de Guardant Health, qui impliquent des risques et des incertitudes susceptibles de conduire à une différence sensible entre les résultats réels et les résultats attendus ou les attentes exprimées dans ces déclarations prévisionnelles. Ces déclarations sont fondées sur les attentes, les prévisions et les hypothèses actuelles, et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ces déclarations en raison d’un certain nombre de facteurs. Ces risques et incertitudes, ainsi que d’autres susceptibles d’affecter les résultats financiers et opérationnels de Guardant Health, et de conduire à des résultats réels sensiblement différents de ceux indiqués par les déclarations prévisionnelles du présent communiqué de presse, incluent ceux décrits sous les titres « Facteurs de risque » et « Discussion de la direction et analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation » ainsi que dans le Rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, et dans ses autres rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris ses Rapports trimestriels sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 mars 2021 et pour l’exercice clos le 30 juin 2021. Les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations mises à la disposition de Guardant Health à la date des présentes, et Guardant Health décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prévisionnelles fournies pour refléter tout changement dans ses attentes, ou tout changement d’événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est fondée, sauf si la loi l’exige. Ces déclarations prévisionnelles ne constituent pas une base suffisamment fiable pour représenter les opinions de Guardant Health à une quelconque date ultérieure à la date du présent communiqué de presse.

